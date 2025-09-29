Besteiro apremia a la Xunta a que ponga fin a Altri: «Tecnicamente non é viable»

Lavandeira jr | EFE

El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha anunciado este lunes que su grupo llevará al próximo pleno del Parlamento una iniciativa para que la Xunta ponga fin a la tramitación del proyecto de Altri, una vez que se ha conocido que la planta carecerá de conexión a la red eléctrica. «Hai que poñer fin a esta situación porque tecnicamente non é viable», ha insistido el portavoz del PSdeG, quien ha emplazado a Rueda y su equipo a abandonar «o fume e a propaganda». A los problemas de la conexión, Besteiro ha recordado que la planta de Palas de Rei tampoco obtuvo ayudas europeas en el PERTE de descarbonización ni apoyo financiero dentro del programa de proyectos innovadores. «Xa non hai ningunha dúbida de que é un proxecto malo medioambientalmente, economicamente e socialmente», ha insistido el socialista.

Besteiro ha lamentado la falta de política industrial en Galicia, especialmente en la provincia de Lugo, sin apenas proyectos en los últimos 17 años, lo que ha contribuido a acentuar, a su entender, el desequilibrio territorial en una zona que está preparada para albergar nuevas iniciativas capaces de compatibilizar la riqueza y la sostenibilidad con el medio ambiente.

Gratuidad en la AP-9

El portavoz del PSdeG también ha insistido en que los socialistas gallegos siguen confiando en que «é posible conseguir a gratuidade», y en que esa línea se sigue trabajando con el Gobierno central. «Estamos cerca de chegar a ese obxectivo e temos que facer ese esforzo; non renunciamos a iso; outra cuestión é a transferencia, que xa chegará unha vez resolta a legalidade ou ilegalidade da concesión, pero o primeiro que nos interesa é a gratuidade que é o que lle interesa á maioría dos galegos e galegas», ha apuntado Besteiro. El portavoz socialista ha acusado al PP de incoherencia y ha recordado que fueron los populares los que impusieron esos peajes hace ahora más de dos décadas.

Situación en Sarria

Besteiro se refirió este lunes también al acuerdo entre el PP y Camiña Sarria, la formación independiente liderada por el alcalde, Claudio Garrido, lo que evidencia nuevamente el «mercadeo» de los populares en los ayuntamientos gallegos. Según el líder socialista, en este acuerdo —mediante el cual Camiña Sarria no se presentaría a los próximos comicios y que podría favorecer que el PP recuperase el gobierno de la Diputación provincial— «hai unha traición aos propios votantes e aos propios compañeiros».

El socialista considera que la de Sarria es un situación similar a la de Viveiro, después de que los populares, mediante un acuerdo con los independientes Por Viveiro, arrebatasen la alcaldía al PSdeG. Cuestionado por la posibilidad de que estas actuaciones pongan en riesgo que el PSdeG mantenga la Diputación provincial de Lugo, actualmente liderada por José Tomé, ha dicho que cree que la estrategia del PP tendrá «pouco éxito» porque esta forma de proceder será evaluada por los vecinos y vecinas, que suelen castigar las traiciones y los engaños, ha insistido.