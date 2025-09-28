Varios drones obligan a desviar vuelos en Fuerteventura, uno a Santiago

Un avión de Ryanair a punto de despegar en el aeropuerto de Lavacolla XOAN A. SOLER

Este domingo por la mañana, la presencia de un dron en el área del aeropuerto de Fuerteventura provocó el desvío de tres vuelos que se dirigían a la isla. Los aviones, que procedían de Sevilla, Santiago de Compostela y Gran Canaria, tuvieron que aterrizar en otros aeropuertos cercanos.

Según fuentes de Aena, a media mañana las operaciones aéreas en Fuerteventura volvieron a la normalidad.

Los desvíos se produjeron hacia los aeropuertos de Lanzarote y Gran Canaria. Un vuelo de Ryanair que había salido de Santiago de Compostela y tenía como destino Fuerteventura fue desviado a Lanzarote. Este avión tenía previsto recoger a pasajeros en Fuerteventura para llevarlos de regreso a Galicia.

Los pasajeros afectados en Fuerteventura tuvieron que esperar en el aeropuerto hasta las 10.30, hora peninsular. A esa hora, se les comunicó el inicio del embarque para el vuelo de regreso.