Varios drones obligan a desviar vuelos en Fuerteventura, uno a Santiago
GALICIA
La presencia de aparatos en una playa cercana atrasó más de una hora los viajes28 sep 2025 . Actualizado a las 22:13 h.
Este domingo por la mañana, la presencia de un dron en el área del aeropuerto de Fuerteventura provocó el desvío de tres vuelos que se dirigían a la isla. Los aviones, que procedían de Sevilla, Santiago de Compostela y Gran Canaria, tuvieron que aterrizar en otros aeropuertos cercanos.
Según fuentes de Aena, a media mañana las operaciones aéreas en Fuerteventura volvieron a la normalidad.
Los desvíos se produjeron hacia los aeropuertos de Lanzarote y Gran Canaria. Un vuelo de Ryanair que había salido de Santiago de Compostela y tenía como destino Fuerteventura fue desviado a Lanzarote. Este avión tenía previsto recoger a pasajeros en Fuerteventura para llevarlos de regreso a Galicia.
Los pasajeros afectados en Fuerteventura tuvieron que esperar en el aeropuerto hasta las 10.30, hora peninsular. A esa hora, se les comunicó el inicio del embarque para el vuelo de regreso.