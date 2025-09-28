El BNG acusa a la Xunta de querer especular con la costa tras asumir sus competencias

Los planes que el PP tiene para el litoral gallego, tras asumir sus competencias, son una «axenda oculta» para especular con la costa. «A prioridade número un do PP de Rueda é a privatización dos bens culturais da costa, un auténtico pelotazo para favorecer a determinadas empresas amigas», afirma el portavoz adjunto del BNG en el Parlamento y responsable de Medio Ambiente, Luís Bará, en un comunicado. El parlamentario sostiene que las medidas diseñadas por el Ejecutivo vienen acompañadas de «unha maior presión urbanística, turística e de actividades extractivas como a eólica mariña» que chocan con los usos residenciales tradicionales y las actividades pesqueras marítimas prioritarias en la franja marítima.

Sostiene el diputado que «a verdadeira axenda de Rueda para o litoral é a especulación en relación cos bens do patrimonio cultural, a intensificación da presión urbanística, a falta de previsión en relación ao cambio climático, e a desatención con respecto ás actividades económicas tradicionais, como a marisqueo, a pesca sustentable e a acuicultura extensiva» y critica la apuesta del PP por la industrialización del mar y la energía eólica marina.

Como alternativa a la «falta de ideas» del Gobierno del PP, que hasta ahora se ha limitado prácticamente a anunciar la ampliación de la temporada de chiringuitos en la costa, el BNG presentará su propuesta «integral e ambiciosa» en una reunión que se celebrará el próximo miércoles, 1 de octubre, en Cangas bajo el lema O noso mar, o noso futuro y a la que asistirán alcaldes y otros responsables institucionales del BNG.

La Agenda Costera Gallega que el BNG presentará en esta reunión, a la que asistirá la portavoz nacional, Ana Pontón, incluye, entre otras medidas, que Galicia asuma todas las competencias relacionadas con el mar y la costa, como Salvamento Marítimo y Lucha contra la Contaminación Marina, centros de investigación oceanográfica, ISM, capitanías marítimas dependientes de la Dirección General de la Marina Mercante o servicios meteorológicos.

La coparticipación de los municipios en la gestión del litoral, el aumento de las inversiones en saneamiento o el blindaje de las actividades económicas de la pesca y el marisqueo y del complejo marino-industrial son otras medidas incluidas en la propuesta nacionalista para la gestión del litoral.

Bará contrasta el modelo del BNG con la «política de propaganda» y la «falta de ambición» del PP, señaladas en «suposto cumio do litoral» celebrada el 18 de septiembre en el Gaiás y que «rematou sendo un curutiño, pola falta de contido e de anuncios de relevancia».