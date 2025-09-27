La Xunta refuerza a la comunidad gallega en EE. UU. y muestra a Galicia como tierra de oportunidades

Miembros de la comunidad gallega en Newark con el conselleiro, en el centro de la imagen Cedida

Galicia mantiene intacta su apuesta por la comunidad gallega en el exterior. Fortalece los lazos de apoyo y preserva la cultura y las tradiciones. Un compromiso que trasladó el conselleiro de Traballo, Comercio e Emigración, José González, en su visita al Centro Ourensán y el Club España en Newark (a unos 20 kilómetros de distancia con la ciudad de Nueva York), donde destacó el papel de ambas entidades, que se han posicionado como punto de encuentro para la comunidad gallega residente en Nueva Jersey. González aludió, además, a que Galicia es hoy una tierra de oportunidades para atraer talento, reforzando su posición como un lugar atractivo para vivir, trabajar y emprender. Asimismo, celebró la oportunidad de conocer de primera mano las demandas y propuestas de estas entidades, con el fin de estrechar lazos y agradecer la importante contribución de la comunidad emigrante al desarrollo de Galicia.

En concreto, el Centro Ourensán de Newark opera desde 1964 como un club social, cultural y recreativo para gallegos residentes en Estados Unidos. Con 1.000 socios (casi todos gallegos), el conselleiro recordó que en el 2014 recibió la Medalla de Oro al Mérito de la Emigración a España, en reconocimiento a sus más de 50 años de servicio a la comunidad emigrante. En cuanto al Club España de Newark, González aludió a sus más de 60 años de historia como institución cultural y social tras su fundación por emigrantes, especialmente gallegos, sirviendo no solo como punto de encuentro, sino también promoviendo una amplia variedad de actividades.

En ambas visitas, el titular de Empleo, Comercio y Emigración destacó el compromiso de la Xunta con programas para fortalecer las comunidades gallegas en el exterior, apoyando la labor de centros como estos, a la vez que abre las puertas a quienes desean regresar para iniciar su proyecto laboral y vital, en el marco de la Estrategia Galicia Retorna.

En ese sentido, se refirió a Galicia como una tierra próspera y llena de oportunidades, donde la emigración es un activo clave para seguir creciendo y fortaleciendo el tejido económico y social. Una oportunidad que cuenta con herramientas como las becas BEME, las oficinas Retorna o el programa Retorna Cualifica el Empleo, para canalizar el regreso de profesionales con una verdadera oferta laboral.

Compromiso y contacto

Este viaje a Estados Unidos se enmarca en la necesidad de mantener el contacto con los gallegos en el extranjero y en el desarrollo de la Estrategia Galicia Retorna. Su objetivo es seguir estrechando lazos con Galicia, así como promover la imagen de la comunidad autónoma gallega como tierra de oportunidades, tanto para el autoempleo como para otros, y para la construcción de un proyecto de vida. Con él, el Gobierno Gallego también busca fortalecer las vías de colaboración para apoyar a los gallegos residentes en EE. UU.