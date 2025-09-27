Universidades gallegas y argentinas compartirán 13 doctorados

Europa Press | EUROPAPRESS

El lanzamiento de las primeras 13 titulaciones universitarias compartidas entre las tres instituciones públicas y cuatro argentinas de referencia se hace realidad, tras el anuncio realizado este sábado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, en una jornada de trabajo celebrada en la Ciudad de la Cultura, donde, junto con las autoridades universitarias correspondientes del país austral, se presentaron los programas de doctorado.

Román Rodríguez también anunció que la Xunta está estudiando la implementación de una línea de apoyo económico para contribuir tanto a la matrícula gratuita de estudiantes de intercambio (es decir, gallegos que viajan a Argentina y argentinos que vienen a Galicia) como a la financiación de parte de las estancias de entre tres y seis meses que deben realizar en el país de destino.

Se trata, aseguró el conselleiro, «do primeiro fruto do ambicioso acordo impulsado pola Xunta e firmado o pasado novembre para a internacionalización do sistema universitario de Galicia da man de Arxentina, país co que tememo vínculos históricos que facilitan este intercambio». «Tanto a Xunta como as tres universidades públicas gallegas e as cuatro arxentinas que participan nesta colaboración coinciden en que, no actual contexto global, é necesario impulsar a internacionalización da educación superior», señaló.

En otro momento de su intervención, Román Rodríguez concretó que dicho acuerdo «hoxe empeza a materializarse. É unha oportunidade única para unir forzas en prol da mellor formación do alumnado e de compartir o talento de ambas beiras do Atlántico», destaco. «Seguiremos avanzando nesta senda, para introducir novas titulacións e, ademais, estender este tipo de colaboracións a máis países», porque entre los objetivos que se persiguen «é lograr que os alumnos poidan ter un dobre título de grao que os habilite para desenvolver o seu labor profesional tanto na Unión Europea como en América Latina».

Asistentes

En el encuentro de este sábado, participaron los rectores de las universidades de Santiago de Compostela y Vigo, Antonio López y Manuel Reigosa, respectivamente; el vicerrector de Titulaciones e Internacionalización de la Universidad de A Coruña, Moisé Canle; el secretario general de Universidades de la Xunta, José Alberto Díez, y el presidente y director de la ACSUG, Juan José Nieto y Eduardo Pereira.

Por parte argentina, estuvieron presentes el rector emérito de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Aníbal Alfredo Emilio Yazbeck; la rectora de la Universidad Nacional de San Martín, Ana María Llois; el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Gastón, y la responsable de relaciones internacionales de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), Sofía Farizano.

Tras la presentación de los primeros programas de doctorado conjuntos, se celebró una reunión de trabajo para intercambiar experiencias y avanzar en los detalles del acuerdo.

Primeros títulos y plazas

Los primeros 13 programas de doctorado compartidos se impartirán conjuntamente entre las universidades de Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña y las universidades argentinas de La Plata, Tres de Febrero, Lomas de Zamora y San Martín. Cabe destacar que fue la agencia argentina de calidad, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), quien los seleccionó como entidades de referencia.

Desde la firma del convenio, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (Acsug), la Coneau y las siete universidades participantes han trabajado en la definición de estas titulaciones. Se decidió comenzar con programas de doctorado, dado que se trata de un proceso más corto, pero el objetivo es avanzar progresivamente hacia titulaciones de grado con validez en ambos países.

La lista de programas de doctorado oficiales con los que se inicia el desarrollo del convenio, y que podría incrementarse en los próximos meses, es la siguiente: Ciencias de los Materiales, Investigación Básica y Aplicada en Ciencias Veterinarias, Economía y Empresa, Ciencia y Tecnología Química, Física Nuclear y de Partículas, Ciencias de la Educación, Informática, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ingenierías, Educación y Ciencia.