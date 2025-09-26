Felipe VI inaugurará en O Grove el séptimo Foro La Toja-Vínculo Atlántico

Felipe VI durante la entrega de los Premios Princesa de Girona. Alejandro García | EFE

El rey Felipe VI acudirá al municipio pontevedrés de O Grove del día 2 al 4 de octubre para inaugurar la séptima edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañará al Jefe de Estado, que hará entrega del Premio Foro La Toja-Josep Piqué a dos de los siete «padres» de la Constitución española, a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y a Miquel Roca i Junyent.

Durante el desarrollo del foro, se abordará el futuro de Europa, la situación en Oriente Medio y en Ucrania, la ofensiva de Israel en Gaza o las nuevas relaciones que a nivel global se han establecido debido a los aranceles aprobados por Donald Trump en Estados Unidos, entre otros temas. Todos ellos bajo el hilo argumental del nuevo orden mundial.

Entre los ponentes confirmados están el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo; o los exministros Arancha González Laya, Soraya Sáenz de Santamaría y Jordi Sevilla. También participarán, entre otros, Ehud Olmert, ex primer ministro de Israel; el político y exajedrecista Garry Kasparov; Michel Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024; o Ernesto Zedillo, presidente de México entre los años 1994 y 2000.