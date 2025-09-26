El fin del ancho ibérico para el AVE en Galicia: una carrera de obstáculos

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

Entre Santiago y Ourense también se instalaron traviesas polivalentes, que facilitan el cambio al ancho internacional
Las reticencias del Gobierno, múltiples retos técnicos y las decisiones de Portugal sobre su red condicionan esta estrategia de futuro que ha recibido un espaldarazo de Competencia

26 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Poco después de la puesta en servicio del último tramo pendiente para la apertura de la línea de alta velocidad Galicia-Madrid, en diciembre del 2021, los técnicos de Mobilidade de la Xunta lanzaban un informe

