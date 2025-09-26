Análisis del informe sobre las barreras técnicas de los servicios ferroviarios: aciertos y carencias de la CNMC en Galicia
INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS
GALICIA
Pese a que trata ciertas «barreras técnicas», obvia otras específicas, como la necesidad de desdoblamiento del eje atlántico entre A Coruña y Vigo27 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho un ejercicio para conocer las reglas de funcionamiento y la situación actual y características del medio de transporte ferroviario en España. Ahora emite