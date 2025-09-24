El Sergas publica las puntuaciones definitivas de las oposiciones a siete de sus categorías profesionales

Hospital da Mariña PEPA LOSADA

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha publicado este miércoles las puntuaciones definitivas de su proceso selectivo para siete de sus categorías profesionales, de personal sanitario no facultativo y de gestión y servicios. Se presentaron a la oposición 3.024 aspirantes, de los cuales aprobaron 1.013 —un 33 % de ellos—, aunque la oferta de empleo público consta solo de 236 plazas. Los interesados pueden consultar sus resultados a través de la página web del Sergas.

De esta forma, se da por finalizada la fase de oposición para estas categorías. El siguiente paso será la publicación de los listados con la baremación provisional de la fase de concurso, con los méritos de los aspirantes que resultaron aptos.

Las 236 vacantes

Más de la mitad de las vacantes, 121 de ellas, corresponden a puestos como técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico. Además, se ofertan otras 37 para otras categorías de personal sanitario de formación profesional: ocho como técnico superior en anatomía patológica y citología, 16 como técnico superior en dietética y otros 13 como técnico superior en documentación sanitaria.

Asimismo, las 78 plazas restantes se ofertan para tres categorías de gestión y servicios del Sergas. En concreto, son 26 para el grupo de gestión de la función administrativa y 43 como auxiliar del mismo —las cuales están reservadas para personas con discapacidad intelectual reconocida—, además de otras nueve vacantes para su grupo técnico.