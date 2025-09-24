El Poder Judicial convoca la plaza de presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG

Fachada del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Marcos Miguez

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial anunciará en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de la plaza de presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, vacante por el nombramiento el pasado julio de su titular, María Dolores Rivera Frade, como magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En el 2019, se convirtió en la primera mujer al frente de una sala del alto tribunal gallego; cargo en el que renovó por unanimidad en abril.

A esta plaza podrán concurrir los miembros de la carrera judicial con la categoría de magistrado en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales que en la fecha de la publicación de la convocatoria hayan prestado al menos diez años de servicio en dicha categoría y ocho en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Los aspirantes, que podrán presentar sus solicitudes en un plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del concurso en el BOE, deberán aportar una relación detallada de los méritos acreditativos de sus conocimientos jurídicos, capacidad e idoneidad para ocupar la plaza; así como un programa de actuación descriptivo de las principales iniciativas encaminadas a la mejora de la organización y funcionamiento del órgano judicial y una relación de las resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia que hayan dictado durante su trayectoria profesional.

Los candidatos que cumplan los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria deberán comparecer ante la Comisión de Calificación.