El Parlamento guarda un minuto de silencio por el genocidio de Gaza con el apoyo del PP

Xoán A. Soler

Fin al culebrón sobre el minuto de silencio del Parlamento gallego en solidaridad con las víctimas de Gaza. El pleno se ha iniciado esta mañana con este gesto simbólico, una vez que el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, ha informado de que el grupo mayoritario de la Cámara, el PPdeG, había aceptado el texto inicial que los socialistas habían remitido a la Mesa y en el que se pedía una condena expresa del genocidio en territorio palestino. Los diputados se han puesto en pie sin que se diese lectura al texto. En el turno de preguntas al presidente, Ana Pontón, portavoz del Bloque, calificó este hecho como algo «insólito», como si hubiese una voluntad de pasar de puntillas. Pero Alfonso Rueda despejó cualquier duda minutos después. «Sabemos perfectamente o que votamos, acabamos de condenar un xenocidio conscientemente» , dijo el presidente, que acusó la oposición de defender víctimas de primera y de segunda por no haberse solidarizado con las víctimas de los asesinatos de Hamás. Es la primera vez que un cargo del PP a nivel nacional pronuncia la palabra genocidio. La líder del Bloque ha retado a Rueda a mostrar su coherencia votando a favor de la proposición no de ley que el Bloque llevará a la sesión de hoy.

El doloroso parto en O Hórreo para acordar un minuto de silencio por Gaza MARIO BERAMENDI

Una vez respetado el minuto de silencio, el asunto de Gaza ha enfrentado también al Besteiro con Rueda. Para los populares, la propuesta del PSdeG, secundada por el Bloque, era una treta para tratar de trasladar a la opinión pública una falsedad: que el PP no se solidariza con lo ocurrido en Palestina, a pesar de que el propio Rueda calificó hace días lo ocurrido allí como una salvajada. «Vostede non quería que votásemos a favor, señor Besteiro», dijo Rueda, frase que el líder del PSdeG ha interpretado cono una muestra de que los populares no creen en lo que votan. Pontón ha asegurado que es absolutamente inadmisible que el PP insista en la idea de equiparar a las víctimas con los verdugos. Y Rueda ha acusado a los nacionalistas de hacer «politiqueo barato», por callar con la invasión de Rusia en Ucrania y defender que haya víctimas de primera y de segunda, en referencia a los israelíes asesinados por el terrorismo palestino.

El texto del PSdeG enviado a la Mesa del Parlamento por el que se ha guardado esta mañana el minuto de silencio condena «a masacre que está sufrindo o poblo palestino» y solicita esta petición «polas vítimas inocentes do xenocidio na Franja de Gaza e Cisjordania». Igualmente, el escrito denuncia el asesinato de 20.000 niños y niñas, además de hogares arrasados y las condiciones mínimas de vida destruidas. También señala la profunda injusticia y la reiterada vulneración de derechos humanos básicos, al tiempo que pide una paz justa y duradera en la región.