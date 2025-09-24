El gran alijo de cocaína requisado en A Pobra lo organizó una trama desde Cambados

Nave de la empresa Lindner Jet & Bike en Tragove, Cambados, registrada ayer con su propietario detenido. MARTINA MISER

18 registros, planeadoras y coches incautados y 11 detenidos en Vigo, Cambados, Sanxenxo, A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Serra de Outes y Noia es el balance del despliegue policial realizado ayer por los 3.500 kilos