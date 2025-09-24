El gran alijo de cocaína requisado en A Pobra lo organizó una trama desde Cambados

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Nave de la empresa Lindner Jet & Bike en Tragove, Cambados, registrada ayer con su propietario detenido.
Nave de la empresa Lindner Jet & Bike en Tragove, Cambados, registrada ayer con su propietario detenido. MARTINA MISER

La Policía Nacional detuvo a 11 investigados por los 3.500 kilos que habrían llegado en narcosubmarino a Barbanza hace dos semanas

25 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

18 registros, planeadoras y coches incautados y 11 detenidos en Vigo, Cambados, Sanxenxo, A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Serra de Outes y Noia es el balance del despliegue policial realizado ayer por los 3.500 kilos

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete