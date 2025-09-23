La tramitación de la Ley de Movilidad suaviza la eliminación de paradas de los autobuses estatales en áreas rurales de Galicia

Pablo González
Autobuses en la intermodal de Santiago
El BNG introduce una enmienda para evitar las supresiones en zonas sin alternativa de transporte. La ponencia se aprobó en comisión y el proyecto de ley se elevará al Pleno, donde es muy posible que sea rechazada si se mantiene el veto de Podemos

23 sep 2025 . Actualizado a las 18:55 h.

La Comisión de Transportes aprobó este martes el informe de la ponencia sobre el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que ha contado con el apoyo de los socios del Gobierno, tras introducir una treintena de

