Una trama de cocaína caída en las Canarias buscaba barcos en Ribeira para transportarla por el Atlántico

Javier Romero Doniz
J. ROMERO VIGO / LA VOZ

Puerto de Ribeira, en imagen de archivo.
Puerto de Ribeira, en imagen de archivo. CARMELA QUEIJEIRO

La UCO detuvo en Sanxenxo a un hombre que se desplazaba a África para negociar los envíos de droga

24 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La bautizada policialmente como operación Silbo deja un balance de más de dos toneladas de cocaína confiscada, diversas armas de fuego modificadas, más de 600.000 euros en efectivo, el bloqueo de bienes muebles e inmuebles

