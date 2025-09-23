El doloroso parto en O Hórreo para acordar un minuto de silencio por Gaza

Mario Beramendi Álvarez
MARIO BERAMENDI

El socialista Aitor Bouza tomó posesión de su escaño con una camiseta de apoyo a Palestina.
El socialista Aitor Bouza tomó posesión de su escaño con una camiseta de apoyo a Palestina. PARLAMENTO DE GALICIA | EUROPAPRESS

La negativa del PP a aceptar la palabra genocidio impide que los portavoces alcancen un acuerdo para llevar a cabo un gesto simbólico que, como las declaraciones institucionales, debe contar con el respaldo de los grupos con representación en el Parlamento gallego

23 sep 2025 . Actualizado a las 18:42 h.

El mundo asiste consternado a la indiscriminada matanza de civiles en Gaza, pero las fuerzas con representación en el Parlameto gallego han sido incapaces de llegar a un acuerdo para que la Cámara guarde un

