Detenidas 34 personas por una trama de narcotráfico con ramificaciones en A Coruña y Pontevedra

Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a 34 personas en el marco de un operativo contra el tráfico de drogas en España. La agrupación delictiva tenía su centro de operaciones en las islas Canarias, donde contaba con un laboratorio de procesado y corte de cocaína en una finca de El Escobonal, en Tenerife, pero tenía ramificaciones en otras provincias españolas, entre ellas Pontevedra y A Coruña. A través de los cerca de 40 registros se ha conseguido, además, incautar más de dos toneladas de cocaína, diversas armas de fuego modificadas y más de 600.000 euros en efectivo. Asimismo, se han bloqueado bienes muebles e inmuebles por valor de más de dos millones de euros y se han intervenido 16 vehículos y cinco embarcaciones.

A través de la operación Silbo, dirigida por el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Santa Cruz de Tenerife y desarrollada por del instituto armado junto al Servicio de Vigilancia Aduanera, se logra desarticular «una de las organizaciones criminales más activas con epicentro en el archipiélago canario, en lo que al narcotráfico se refiere», según indica la Agencia Tributaria a través de un comunicado. Es el resultado de una investigación de más de dos años realizada por la Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con colaboración de la DEA (Administración de Control de Drogas estadounidense), de la Policía Judicial de Cabo Verde y de la Europol.

Entre los detenidos, figuran dos personas con formación militar, una de nacionalidad cubana y otra colombiana, consideradas «extremadamente violentas». Llegaron incluso a forzar a una tercera persona a apropiarse de unos terrenos en el municipio tinerfeño de Candelaria y, durante la investigación, se descubrió que planeaban adquirir armas de fuego ilegales en la Península, a la vez que impartían formación militar a otros integrantes de la banda. A mayores, en el laboratorio desde el que elaboraban cocaína desde Tenerife, el operativo ha intervenido gran cantidad de productos químicos «altamente nocivos para la salud», así como distintos utensilios para el procesado de estupefacientes.

Dinero requisado durante los registros realizados en el marco de la operación Silbo. Guardia Civil

Uno de los detenidos en Galicia trabajaba en el envío de droga desde Guinea Bisáu

En origen, la investigación se centró en un empresario de 42 años de Tenerife, con varias empresas en territorio nacional y el extranjero relacionadas con el ocio nocturno, la restauración y la construcción, las cuales utilizaba, según corroboraron los investigadores, para dirigir «una compleja organización criminal» con el objetivo de introducir grandes cantidades de estupefacientes a nivel regional, nacional e internacional. Este sujeto negociaba la entrega de remesas de cocaína desde embarcaciones provenientes de Sudamérica mediante otros barcos que él gestionaba. A través de esta ruta, los investigadores incautaron dos remesas de notoria relevancia, una de 500 kilogramos de cocaína, en enero del 2024, y otra de 1.600 kilos de la misma sustancia, en noviembre del mismo año.

Además, había dispuesto un pesquero en Guinea Bisáu, junto a un socio que tenía en Galicia, para proceder al envío de droga a través de la ruta africana de la cocaína, siguiendo el mismo modus operandi que con la procedente de América. De la misma forma, contaba con infraestructura marítima y terrestre en otras islas del archipiélago canario para transportar hachís procedente de Marruecos al Reino Unido. Los investigadores registraron varias reuniones en la Costa del Sol entre el tinerfeño y socios británicos relacionadas con este operativo criminal.

El presunto cabecilla de la trama también contaba con un entramado de empresas dedicadas al blanqueo de capital a través de «fuertes inversiones en distintos sectores económicos». Para ello, era ayudado de varios cómplices de su confianza. Asimismo, utilizaba para blanquear los beneficios de su actividad ilegal una empresa de alquiler de vehículos, cuya flota también usaba para distribuir los estupefacientes por tierra. Mediante este método, se transportaba un envío de 66 kilogramos de cocaína intervenido en abril en Tenerife. Los estupefacientes estaban ocultos mediante un sofisticado sistema hidráulico y habían sido sustraídos previamente a otro grupo criminal, para lo que habían recurrido al secuestro de uno de sus integrantes.