Política Social luce las cifras del plan de choque para la dependencia que el Gobierno estudia llevar al Constitucional

En Barbanza hay 1.431 dependientes que han decidido solicitar esta ayuda de la Consellería de Política Social Cedida

En los ocho primeros meses de este año se resolvieron 56.174 expedientes de dependencia y discapacidad, el doble que hace un año. El dato procede de un informe de la Consellería de Política Social que hoy lunes fue elevado al Consello de la Xunta sobre el plan de choque para agilizar los trámites en ese departamento.

El texto concreta que en dependencia hay 18.070 nuevas personas atendidas, mientras que se emitieron 38.104 resoluciones favorables de discapacidad. El Gobierno gallego considera «especialmente positivas» las cifras de julio y agosto, con 12.000 altas, el doble que el pasado verano.

El resultado de las altas es un aumento del presupuesto destinado a atender a esas personas. Entre enero y agosto se destinaron 70 millones de euros frente a los 18 invertidos en el 2024.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó la mejora de las cifras y adelantó que se seguirá avanzando por esa senda. El Ejecutivo autonómico reclamó además al Gobierno central que abone, tal y como indica la ley de dependencia, el 50 % del coste de esos servicios. Según sus estimaciones, la cobertura estatal es cada vez más baja y ha pasado de un 40 % a un 34 % el año pasado.

Los recursos del Gobierno

La Xunta ya había facilitado en ocasiones datos de la evolución del plan, pero la revisión de ayer coincide con el final del plazo que tiene el Gobierno para recurrir el plan autonómico en el Constitucional. Así lo recordó Rueda, quien pidió que no se bloquee el proyecto porque «está demostrando a súa efectividade» y ha sido defendido con «argumentos xurídicos» por la Xunta.

El programa de Política Social no es el único punto de fricción con el Ejecutivo, que también tiene dudas sobre la validez de la regulación sobre parques eólicos aprobada en la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2025. Ese texto prevé la obligación de repotenciar los aerogeneradores cuando haya transcurrido un plazo de tiempo, y no cuando lo consideren las multinacionales eléctricas.

En los dos casos, el plazo para recurrir ante el tribunal de garantías concluye mañana, cuando se reúne el Consejo de Ministros.