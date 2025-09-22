La catedrática de la USC Maite Flores, premiada en Europa por sus investigaciones

Maite Flores, en el centro, recibiendo el premio EOS Fellow

Maite Flores, catedrática de Óptica en la Universidade de Santiago (USC), presidenta de turno de la CIUG (la comisión interuniversitaria que organiza la selectividad) y futura candidata al rectorado de la USC, ha sido galardonada por sus iguales europeos, la Sociedad Europea de Óptica (EOS en inglés) con el EOS Fellow, que solo tienen diez mujeres.

El premio hace referencia a su contribución a los avances de la disciplina como investigadora, ya que Flores centró gran parte de su trabajo en la óptica difractiva, la optoelectrónica, la microóptica, la óptica Grin y la no lineal. Para obtener este premio se valoran tres aspectos importantes del candidato: haber hecho contribuciones académicas (o de investigación industrial) en el campo de la óptica y fotónica a través de artículos, patentes o congresos; fomentar la disciplina como profesor o líder industrial, así como organizando congresos; y contribuir específicamente a la EOS.

Flores tiene más de 200 artículos publicados en revistas de prestigio y ha sido invitada a más de 40 congresos (ella, por su parte, organizó más de 10). Su trabajo de investigación cuenta con apoyo institucional español y europeo, pero también con contratos con empresas. De hecho, en el 2020 fundó una compañía de hardware y software que reduce el número de experimentos con animales, y que ha generado cuatro patentes. También participó en la segunda instalación de láser con más energía en España (L2A2), que ahora coordina.

Los cargos de responsabilidad de Flores son también numerosos: fue la primera presidenta del Comité de Optoelectrónica Español, vicepresidenta del Comité Español de Técnicas de Imagen y ahora, vicepresidenta de la Sociedad Española de Óptica. En cuanto a la EOS, estuvo en su directiva entre el 2020 y 2024.

Está especialmente comprometida con hacer crecer la participación de las mujeres en la ciencia, y fue presidenta del comité del Premio EOS a las Mujeres en Fotónica en Early Career 2021. Y en su afán por hacer asequible la ciencia a la ciudadanía, pertenece al grupo de divulgación de la Sociedad Americana de Óptica desde el 2021.

Además es miembro de hasta ocho agencias de calidad universitaria españolas, y de dos consejos de investigación.