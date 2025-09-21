Las lluvias alivian los incendios tras quemar 2.300 hectáreas en la Ribeira Sacra y Valdeorras

Dos helicópteros de lucha contra los incendios cargan agua en el río Sil, en Nogueira de Ramuín, para tratar de extinguir el fuego en Pantón y Sober. Brais Lorenzo | EFE

Coincidiendo con el final del verano, la lluvia y el descenso de las temperaturas están resultando determinantes este sábado en las labores de extinción de los incendios que asolaron durante los últimos días a varias comarcas de Lugo y Ourense. En la Ribeira Sacra, el incendio que se inició el jueves y que se extendió al vecino Sober continúa activo tras arrasar 2.000 hectáreas. Tras cebarse con la ribera del río Cabe, las llamas alcanzaron el viernes varios pueblos y en la aldea de Budián, una de las más afectadas, ardieron varias edificaciones.

La mayoría eran casas deshabitadas, pero alguna estaba en buenas condiciones y servía como segunda vivienda para sus propietarios. También ardieron varios alpendres y los vecinos valoraban las pérdidas en cultivos y vides. «É coma se fose a fin do mundo», relataban ayer a Efe. A la zona se desplazó la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, donde explicó que la situación del incendio había mejorado. «En Pantón e Sober está bastante estable, foi unha noite tranquila e na zona do río Sil é o sitio máis conflitivo actualmente; os efectivos traballan para intentar estabilizar o lume», aseguró Gómez desde Rosende, en Sober.

En Lugo, el otro punto de atención durante el fin de semana estuvo en A Fonsagrada, donde pasado el mediodía se dio por estabilizado el incendio que afectó a la localidad de O Trobo y que quemó 30 hectáreas desde la madrugada del sábado.

Las condiciones meteorológicas también ayudaron a contener las llamas en la provincia de Ourense. En la madrugada de este sábado se dio definitivamente por extinguido el incendio forestal de O Bolo, en Valdeorras, que se declaró el jueves en la parroquia de Vilaseco. Además, se desactivó la declaración del nivel 2 de alerta que se había activado de forma preventiva por la proximidad de las llamas al núcleo de Santa Cruz. La Consellería do Medio Rural cifró en 273 las hectáreas calcinadas allí.

Fuego en O Xurés

Además, por la tarde, los servicios de extinción dieron por estabilizado —evoluciona dentro de las líneas de control— el incendio que surgió en Riocaldo, en Lobios. Se había iniciado apenas cuatro horas después de que se diese por cerrado el fuego de O Bolo y afectó al Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, donde quemó 3,5 hectáreas en una zona perteneciente a ese espacio protegido de alto valor natural.

A cincuenta kilómetros de allí, las autoridades portuguesas dieron también por «controlado» el incendio que afectaba al municipio de Montalegre, fronterizo con Galicia. Las llamas comenzaron en el lado portugués el sábado y se juntaron a las de otro incendio originado en Ourense, lo que llevó a que las autoridades de ambos países estuvieran en contacto para desarrollar el operativo de combate.