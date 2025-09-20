El BNG acusa al PSOE de defender la prórroga de la AP-9 que aprobó Aznar

El portavoz del PP, Alberto Pazos; la líder del BNG, Ana Pontón; y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en el Parlamento. SANDRA ALONSO

«Por que o PSOE se empeña en defender a prórroga ilegal do PP?», se preguntó Ana Pontón, que acusó a los socialistas y al PP de «alternarse na discriminación de Galiza» y de decir una cosa en la oposición y hacer la contraria cuando gobiernan.

Aunque dejó claro que «sabemos perfectamente que o responsable de que hoxe sigamos pagando a estafa das peaxes é o Partido Popular», la portavoz del Bloque insistió en la idea de equiparar al PP con el PSOE: «Xa abonda de tomarlle o pelo a Galiza por uns e por outros, abonda de poñer o interese de Audasa por riba dos galegos».

Desde las autonómicas del 2024 no abundan los ataques del Bloque contra los socialistas. No solo por sus alianzas en concellos y diputaciones: el peor riesgo para los nueve diputados del PSdeG es quedar emparedados por un PPdeG y un BNG en permanente confrontación.

El discurso de Pontón reconoció a los socialistas al menos como adversarios. Pero no fue un desliz. La portavoz del BNG las pronunció ante el Consello Nacional del partido, el máximo órgano entre congresos, que se reunió hoy sábado en Santiago y en el que reivindicó a la fuerza nacionalista como alternativa al PP.

Las pronunció además cuatro días después de que el único diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, instase al Gobierno a dar por caducada la concesión de la AP-9, liberarla de peajes y transferirla a Galicia. «Non é coherente que o PSOE diga que é responsabilidade do PP mentres o Goberno se empeña en manter a concesión», dijo Rego señalando la ruta argumental que siguió Pontón.

El Bloque marca así distancias con el PSOE en medio de una fase compleja de la legislatura, con Junts alejándose del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y sobre un asunto que afecta a la fachada atlántica de Galicia, la zona más poblada y que más diputados elige.

Quizá por ello los socialistas siguen creando expectativas sobre la gratuidad de la vía. «Gratuidad xa, porque é posible, porque cremos que se debe facer e, sobre todo, porque o demais é enredar. Queremos coller o atallo de chegar á gratuidade, con ese 100 % libre de peaxes dende Ferrol ata Tui», dijo José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG, en Pontevedra.

Besteiro ha reclamado varias veces la gratuidad, mientras el Gobierno evitaba tomar una decisión sobre la prórroga de la concesión aprobada por el Gobierno de José María Aznar (PP), que la Comisión Europea considera contraria a la legalidad.

Besteiro reivindicó, como hizo estos días, las rebajas en los peajes de la autopista como un logro del Gobierno socialista. Pero también ahí tiene competencia del Bloque. Pontón reclamó para su partido «os descontos históricos de até o 75 % das peaxes da AP-9», que consideró un ejemplo de la capacidad del BNG para influir en el Gobierno.

No sería la primera vez que esa reivindicación tensa las relaciones entre ambos partidos. Los socialistas han reprochado a menudo al Bloque que nunca votaron a favor de los presupuestos que recogían las partidas necesarias para financiarlos. Pero el BNG considera que deben figurar en su currículo, porque estaban incluidos en los pactos que firmaron con el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

Xunta y PPdeG defienden el rescate lo antes posible

La posición de la Xunta y el PPdeG es que el Gobierno debe rescatar ya la AP-9 —algo que también exige el BNG—, aprovechando la postura de la Comisión Europea. El portavoz popular en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, insistió el viernes en que es la solución «máis acaída». Pazos añadió que la prórroga de Aznar, como la anterior de Felipe González, fueron aprobadas «pensando que era o mellor naquel momento».