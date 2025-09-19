Ryanair también intimida a Portugal y excluye el aeropuerto de Lisboa de nuevas rutas

Brais Suárez
Brais Suárez OPORTO / E. LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Pasajeros embarcando desde Portugal a un vuelo de Ryanair. B. Suárez

La compañía acusa a ANA, gestora de las terminales lusas, de imponer «restricciones artificiales» para «proteger a TAP», la compañía aérea nacional

20 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair anunció este jueves cuatro nuevas rutas desde y hacia Portugal, con la particularidad de que ninguna de ellas incluye el aeropuerto de Lisboa, uno de sus grandes terminales europeas,

