El PPdeG tacha de «imposición dictatorial» de Pedro Sánchez el reparto de menores inmigrantes

El portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos Couñago. PACO RODRÍGUEZ

El portavoz del PPdeG en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, ha pedido hoy viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que abandone el «talante dictatorial» que ha empleado en el reparto de menores inmigrantes por las comunidades autónomas, que consideró una «decisión autoritaria».

Pazos ha recordado que de los 4.000 menores, Cataluña y el País Vasco no recibirán ninguno, ya que los nacionalistas e independentistas de esas comunidades son «amigos e socios preferentes do señor Sánchez que lle dan os seus votos para manterse na Moncloa».

Añadió que los 317 menores que se trasladarán a Galicia, y que serán alojados en un edificio cedido por la entidad Prodeme en Monforte, requerirán un gasto de 30 millones de euros, que será asumido por el momento de forma íntegra por la Xunta. El Gobierno, añadió, mantiene en la cuestión una «máxima habitual de Pedro Sánchez: eu convido, ti pagas».

Los populares, explicó, exigirán que se haga un reparto equitativo de los menores entre todas las comunidades, y pidió para ello el apoyo de la oposición.

Pazos también se refirió al presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé (PSOE), para reprocharle que «aplaudira primero a decisión do Goberno central de acoller a estes menores non acompañados e defender o seu reparto por todas as comunidades, agas Cataluña e País Vasco, pero cando soubo que a Xunta ia facer uso dun edificio habilitado no seu concello para acoller a 80 de estes menores foi o primero en pedir explicacións e en amosar a súa disconformidade». Pazos planteó que debería «dar exemplo» y colaborar en la «acollida» de los menores.

Además Pazos calificó de «desfeita» y «chapuza» del Gobierno la compra de pulseras telemáticas para maltratadores que según la Fiscalía General del Estado no cumplían con estándares mínimos. El portavoz popular señaló una de las denuncias presentadas al respecto por la Fiscalía de Pontevedra que «puxo de manifesto os múltiples fallos que se detectaron cos novos dispositivos e co prestador do servicio coas conseguintes disfuncións no estado de alerta da perxudicada».

Pazos recordó que «o Goberno de Pedro Sánchez tardou máis de oito meses en tomar medidas a pesar dos avisos da Fiscalía e dos propios funcionarios do Ministerio, o cal é intolerable cando falamos da seguridade das mulleres».