Un hombre encapuchado huye de una gasolinera de Vilagarcía con 400 euros y pistola en mano

Martina Miser

Ocurrió a las siete y cuarto de la mañana de este viernes. Un hombre encapuchado entró en la gasolinera de la cadena Cepsa en la recta de Rubiáns, en Vilagarcía de Arousa. En una de sus manos portaba una pistola, con la que amenazó al trabajador del establecimiento de repostaje, que en ese momento se encontraba solo. En esta tesitura, al empleado no le quedó otra que dejar que el asaltante se llevara el dinero que en ese momento había en la caja, unos 400 euros, informa la Policía Local de la capital arousana.

Fue a este cuerpo de seguridad al que llamó el trabajador en cuanto el atracador puso pies en polvorosa. Camino del lugar del suceso, la Policía Local contactó con la Nacional, activando un dispositivo conjunto destinado a la captura del delincuente.

La primera declaración de la víctima del asalto describe al autor del mismo como un varón de unos 180 centímetros de estatura, que vestía pantalón negro y cazadora marrón.

Los agentes policiales han visionado las cámaras de seguridad de la gasolinera y empezado a buscar algún testigo en el entorno de la gasolinera que pueda arrojar nuevas pistas que ayuden a la captura del atracador.