Los chiringuitos de playa podrán abrir sin interrupción desde Semana Santa hasta el 31 de octubre

SANDRA ALONSO

Los chiringuitos de playa podrán abrir desde Semana Santa hasta el 31 de octubre, anunció hoy jueves el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la primera cumbre de municipios costeros de Galicia, celebrada en Santiago y a la que acudieron representantes de 86 concellos.

El Gobierno gallego, detallaron fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, aprobará un cambio normativo para permitir la apertura continuada de esos establecimientos, que hasta ahora debían cerrar desde el fin de la Semana Santa hasta el inicio de la temporada de verano (1 de junio).

Medio Ambiente dio en dos meses 308 permisos para ocupar el litoral gallego Xosé Gago

La decisión de la Xunta pretende mejorar la rentabilidad de esos locales, lo que debe traducirse en la mejora estética de los mismos, explicó Rueda.

El presidente lanzó ese anuncio en la clausura del acto, donde insistió en que «no litoral está o futuro e a oportunidadde de Galicia». Puso como ejemplos la ruta que unirá A Guarda con Ribadeo, con potencial para convertirse en un referente del turismo sostenible. O la posibilidad de recuperar edificios e industrias sin uso para destinarlos a nuevas actividades, que no debe implicar «barra libre ou disparates», sino una vía para fomentar la actividad económica y salvar edificios que estaban «a esmorecer».

Hasta 870 edificios en la costa, hoy sin uso, podrán albergar nuevas actividades Xosé Gago

Rueda insistió en que va a ser necesaria una «cogobernanza de verdade» en la costa gallega, la más extensa de España y en la que residen 1,5 millones de personas. Para ello, tras asumir las competencias de gestión del litoral el pasado 1 de julio, la Xunta prevé ahora la constitución de diversos organismos en los que estarán presentes los ayuntamientos y otras instituciones, con los que se pretende llegar un «pacto con maiúsculas» para aprovechar esa oportunidad.