El Sergas asegura que el 60 % de los pacientes en los centros de salud consiguen cita en cuatro días

Varios pacientes, en la recepción del centro de salud de Lalín. Miguel souto

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, afirmó este miércoles que la asistencia sanitaria está «garantizada» en Galicia, con el 60 % de los cupos de pacientes en la comunidad atendidos en cuatro días, y el 40 % de las citas despachadas en dos días. El responsable de la cartera de Sanidade ofreció las cifras ante las preguntas que realizaron los medios de comunicación antes de visitar el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

En referencia a las últimas quejas sobre la imposibilidad de pedir cita en atención primaria, Caamaño ha reconocido que existen «certas diverxencias» según áreas sanitarias y centros de salud y «traballan para melloralas». Además, ha insistido en que la asistencia sanitaria está «garantizada», recordando que en caso de no poder solicitarse la cita a través de la aplicación, «simplemente vai ao centro de saúde, vese, e catalógase en función da prioridade».

Los centros de salud mantienen esperas de hasta dos semanas tras el verano ELISA ÁLVAREZ

Las declaraciones llegan tras detectarse demoras de hasta 15 días en centros de salud de varias áreas sanitarias. En Barbanza, A Mariña y O Grove, por ejemplo, hay médicos sin citas para lo que queda de mes. En otras localidades, sin embargo, la espera se reduce y varía incluso dentro del mismo centro.