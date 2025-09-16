El PPdeG tacha de «salvajada» la ofensiva de Netanyahu y el BNG insta a la UE a romper con Israel

Vista del Parlamento de Galicia en una sesión plenaria. SANDRA ALONSO

El PPdeG afirma que deben ser los tribunales internacionales los que determinen si en Gaza hay un genocidio, aunque su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, tachó de «salvaxada» la ofensiva de Israel en ese territorio. Pazos reiteró el término empleado el lunes por su jefe de filas, Alfonso Rueda, que tampoco utilizó la palabra genocidio.

El portavoz del PPdeG subrayó que «todos» lamentan las acciones de Israel «sen paliativos» y añadió, en referencia a las críticas del BNG, que «os galegos que condenan o que pasa en Palestina son moitos máis que os que militan no BNG ou se adican a reventar probas deportivas. Podemos diferir na forma de expresar a condena a unha situación, e iso non implica que non o fagamos con contundencia».

Pazos criticó además al Gobierno por no buscar las fórmulas legales para intentar revertir la situación en Palestina. Dijo que llama la atención que se ponga el énfasis en pruebas deportivas —La Vuelta— o en festivales de música —Eurovisión— en lugar de emplear «ferramentas» más útiles para frenar «canto antes» la «salvaxada» de Gaza.

El Bloque y Europa

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, instó a la Unión Europea a romper los acuerdos de asociación con Israel, y a imponer un embargo de armas al «Estado xenocida». También consideró que la UE se comporta de forma «cínica e hipócrita» por no haber tomado con rapidez medidas de presión contra Israel.

En el frente autonómico, los nacionalistas anunciaron que presentarán una proposición no de ley en el próximo pleno parlamentario, que se celebrará la semana que viene, con la idea de que todos los grupos políticos se posicionen.

Su viceportavoz, Olalla Rodil, afirmó que los partidos deberán votar de «xeito rotundo, claro, contundente e conciso contra o xenocidio que está cometendo o Estado criminal de Israel contra o pobo palestino». Rodil también se preguntó qué motivos tiene el PP para no emplear el término genocidio.

La nacionalista acusó incluso a los populares de «seguir apoiando a un Estado criminal, negándose a condenarlo e criminalizando as protestas» en su contra.