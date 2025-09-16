Galicia recibirá 2,4 millones de fondos farmacéuticos para el desarrollo de políticas sanitarias

Foto de archivo en la Unidad de Reanimación del Hospital Universitario Lucus Augusti. ALBERTO LÓPEZ

Galicia recibirá 2,4 de los 46 millones de euros de presupuesto que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes para el desarrollo de políticas en materia sanitaria, con las que garantizar la equidad y calidad del servicio, y la formación continuada del personal sanitario, según ha informado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior. Los fondos, aportados por la industria farmacéutica, han sido repartidos entre todas las comunidades autónomas bajo criterio poblacional, teniendo en cuenta también el grado de ejecución de los presupuestos del ejercicio anterior. Así, la gallega es la quinta que mayor aportación económica recibe, por detrás de Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.

Según indica el Ministerio de Sanidad, la distribución de este presupuesto responde a lo establecido en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Esta obliga a las empresas fabricantes, importadoras y comercializadoras de medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, en su disposición adicional sexta, a realizar aportaciones periódicas al Estado.

Reparto de los fondos

La mayor parte del presupuesto, más de 43 millones a nivel nacional, será invertido en la implementación de programas de atención farmacéutica, de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, de farmacovigilancia, de prevención de resistencias a antibióticos, de optimización de terapias de alto impacto y en sistemas de información sanitaria y la formación sanitaria continuada.

A mayores, la Organización Nacional de Trasplantes recibirá otros 3,33 millones para el desarrollo de varias de sus iniciativas, como el Plan Nacional de Donación de Médula Ósea o el Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical. Serán invertidas en actividades como la clasificación de donantes, la acreditación de centros de trasplante y la mejora de los sistemas de información. También recibirán una pequeña parte del presupuesto otros programas, como el de seguridad para la obtención y el trasplante de órganos humanos (200.000 euros) o el de optimización de los Sistemas de Información (250.000 euros).