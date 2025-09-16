Galicia cuenta por primera vez con más de medio millón de electores en otros países

Joven votando el 23J. En las elecciones generales celebradas el 23 de julio del 2023, tenían derecho al voto 37,4 millones de personas César Quian

Galicia es la comunidad que cuenta con el mayor número de electores residentes en el extranjero y la única que desde ayer suma más de medio millón de posibles votantes residiendo fuera de las fronteras