Galicia cuenta por primera vez con más de medio millón de electores en otros países

Carlos Punzón
carlos punzón VIGO / LA VOZ

Joven votando el 23J. En las elecciones generales celebradas el 23 de julio del 2023, tenían derecho al voto 37,4 millones de personas
El número de gallegos y descendientes con derecho a voto creció en el exterior un 79 % en un cuarto de siglo. Para 23 concellos ya pesa más el censo de fuera que el interior

16 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Galicia es la comunidad que cuenta con el mayor número de electores residentes en el extranjero y la única que desde ayer suma más de medio millón de posibles votantes residiendo fuera de las fronteras

