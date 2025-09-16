Galicia cuenta por primera vez con más de medio millón de electores en otros países
VIGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El número de gallegos y descendientes con derecho a voto creció en el exterior un 79 % en un cuarto de siglo. Para 23 concellos ya pesa más el censo de fuera que el interior16 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Galicia es la comunidad que cuenta con el mayor número de electores residentes en el extranjero y la única que desde ayer suma más de medio millón de posibles votantes residiendo fuera de las fronteras