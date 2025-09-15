Vivenda afirma que tiene en marcha 2.943 pisos, el 73 % de los prometidos entre los años 2024 y 2028

Los conselleiros de Vivienda y Urbanismo junto a la delegada de la Xunta durante el acto de inicio de obras L.C.M

El Gobierno gallego aprobó un informe de la Consellería de Vivenda que eleva a 2.943 los pisos de promoción pública que se han puesto en marcha desde el 2024. Esa cifra, recordó Alfonso Rueda, supone el 73 % de las 4.000 viviendas comprometidas para esta legislatura, que finalizará a inicios del 2028.

El objetivo de la Xunta es duplicar el parque de vivienda pública disponible en Galicia y paliar la subida de precios del alquiler registrada en los últimos años.

Rueda explicó que la cifra incluye todos los pisos en distintas fases de trámite o construcción. Esas operaciones suman en conjunto 451 millones de euros, de los que 208 corresponden a inversiones ya licitadas y en «diferentes fases de execución».

Según los datos del Gobierno gallego, 825 viviendas están ya en obras. En otras 56 se han licitado los trabajos. Las restantes 2.062 están en estado de licitación o se está ejecutando la redacción de proyecto y la dirección de obra.

La promoción de nuevos pisos se está desarrollando a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo y de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, constituida este año y que tiene el objetivo de poner en marcha 2.350 hogares durante esta legislatura. La entidad está pendiente de cesiones de suelo de varios ayuntamientos para sumar más proyecto a las 768 viviendas que tiene en marcha en la actualidad.

La distribución por provincias de las nuevas promociones es la siguiente: En A Coruña, en concreto en los municipios e A Coruña, Santiago, Ferrol, Narón y Teo, están en marcha 966 pisos, de los que 574 están en licitación o ejecución de proyecto y 212 están en obras.

En Lugo hay 597 viviendas en marcha, 451 en licitación o ejecución de proyecto y en 146 se han iniciado ya trabajos.

En Pontevedra hay proyectos en marcha en la capital de la provincia y en Vigo, Vilagarcía, Mos, A Estrada y Lalín. Suman en total 1.304 viviendas, de las que 845 están en licitación o ejecución de proyecto, 56 tienen la obra ya licitada y 403 en ejecución.

Por último, en la provincia de Ourense, en concreto en Ourense ciudad y San Cibrao das Viñas, la Xunta tiene 76 viviendas en marcha, 12 en licitación o ejecución de proyecto y 64 en obras.

El presidente de la Xunta destacó la colaboración de concellos de distintos colores políticos para impulsar la construcción de nuevos hogares, y subrayó que los datos «amosan que Galicia cumpre» y que el Gobierno gallego «avanza con paso firme» para cumplir sus compromisos.