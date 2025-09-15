Galicia contará con 20 nuevas casas del mayor, de atención diurna gratuita a la tercera edad

SANDRA ALONSO

La oferta de atención diurna gratuita a la tercera edad en Galicia aumentará en 100 nuevas plazas, hasta superar las 800. La Xunta ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución de las ayudas públicas para la creación de 20 casas del mayor en la comunidad, que se unirán a las 140 ya existentes. Este servicio está destinado a la atención de mayores de 60 años que no dispongan de otros recursos de cuidado diurno.

Los concellos de Muxía, Boqueixón, Camariñas y San Amaro contarán con dos nuevas casas del mayor cada uno, mientras que se creará también uno en Ponteceso, Fisterra, Oía, Carnota, Dumbría, Mazaricos, Maside, Petín, Campo Lameiro, Cerdido, Quintela de Leirado y A Mezquita. Hay otra solicitud en lista de espera en O Irixo. El presupuesto total invertido para esta cuestión es de un millón de euros, a través del cual se subvencionará la inversión inicial para la puesta en marcha del servicio y el desarrollo de su actividad y el desplazamiento de este año y el siguiente.

El objetivo de este recurso pionero es el de ofrecer un servicio gratuito de cuidados de proximidad a los mayores que viven en los ayuntamientos gallegos más pequeños. En las casas del mayor se prioriza el acompañamiento, además de la realización de distintas actividades de envejecimiento activo, de entrenamiento cognitivo y otras personalizadas para cada usuario.

Para obtener una plaza en alguna de ellas, deberá solicitarse en la oficina de servicios sociales del Ayuntamiento en el que viva el interesado. Allí, se le prestará asesoramiento para realizar los trámites necesarios.