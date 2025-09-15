El exlendakari Urkullu busca el apoyo de Galicia para su proyecto atlántico

Íñigo Urkullu y Alfonso Rueda en San Caetano. Sandra Alonso

Alfonso Rueda recibió en San Caetano a Íñigo Urkullu, que fue lendakari del 2012 al 2024 y le quiso presentar la fundación EAtlantic, que el ex mandatario vasco impulsa con el objetivo de que la fachada atlántica de la Unión Europea, y con ella el noroeste de la península y Galicia, mantengan su influencia cuando la vista de la UE se centra cada vez más en su flanco oriental.

Durante la entrevista, Rueda insistió en la necesidad de que Portugal esté presente en el proyecto y tenga peso, ya que no tendría sentido trazar un proyecto atlántico sin ese país. Por su parte, Urkullu presentó las líneas estratégicas de la entidad y se evaluaron posibles vías de colaboración entre ella y la Xunta. También estuvieron presentes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y la directora general de la fundación, Marián Elorza.

La fundación cuenta con un importante apoyo empresarial, e incluye en su patronato a representantes de Iberdrola, Petronor, Kutxabank y el BBVA. Urkullu ha sido designado presidente durante un período de cuatro años.

La entidad pretende fomentar la cooperación entre agentes públicos y privados para garantizar la prosperidad del citado espacio geográfico, en el marco de los objetivos de Naciones Unidas y de un contexto de gobernanza participativa en la UE.

Rueda es el primer mandatario autonómico con el que se entrevista Urkullu, que la pasada semana presentó la fundación al embajador de Portugal en España, José Augusto Duarte. Ambos encuentros se enmarcan en una ronda de contactos con la que el exdirigente vasco quiere reunir apoyos para el proyecto, y que también ha incluido a representantes empresariales y sociales.

Rueda y Urkullu habían coincidido en el 2023 en Ajuria Enea, cuando el entonces lendakari se marcó el objetivo de crear una macrorregión que impulsase el corredor atlántico y actuase como «lobi» en un momento en el que la atención de la UE se centraba en la Europa central y oriental a causa de la guerra de Ucrania. A aquella cita también acudieron los presidentes de Asturias y Cantabria, Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla. En esa cita Rueda ya defendió la necesidad de contar con Portugal, un «buen aliado, interesante y potente», para defender la conexión energética y ferroviaria con Europa, ya que también dependerá del enlace con Francia para llegar al resto del continente.

Urkullu no pudo completar ese sueño. El PNV mantiene una estricta bicefalia. Sus candidatos nunca dirigen el partido, y la jefatura orgánica que entonces encabezaba Andoni Ortúzar decidió que no se presentaría a la reelección en el 2024. Optó por Imanol Pradales, un candidato más joven con proyección a medio y largo plazo frente al auge de Bildu.

La decisión causó tensiones internas en la formación jeltzale, ya que los resultados habían acompañado a Urkullu en las elecciones anteriores. La fundación permite al exmandatario vasco, que tras ser apartado de la candidatura se mantuvo en un discreto segundo plano, iniciar una nueva trayectoria —según ha recogido Deia, «sin mirar atrás y sin rencillas»— que compagina los objetivos que se marcó como gobernante con la colaboración con su sucesor en el Gobierno vasco.