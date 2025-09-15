El BNG exigirá una comisión de investigación sobre la gestión de los incendios

Lavandeira jr | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, anunció esta mañana que su organización solicitará en el próximo pleno parlamentario la creación de una comisión de investigación sobre la ola de fuegos de agosto, tras considerar que Alfonso Rueda utilizó su anterior comparecencia para «autoexculparse». Sin embargo, los nacionalistas necesitarán el apoyo del Partido Popular para poner en marcha esta iniciativa.

Con sus 25 escaños, el Bloque contaba con la posibilidad de desarrollar en solitario una única comisión de investigación durante toda la legislatura, según el reglamento existente, una bala que utilizó para indagar sobre la contratación pública de la Xunta a partir de octubre del año pasado. Ya se recurrió a este recurso durante la ola de incendios del 2017, en la que fallecieron cuatro personas, y cuyo dictamen tuvo el voto en contra del Bloque. Pontón declaró entonces que aquel documento «se quedaba corto para todo o que había que facer» y que ahora «non permitiremos que a xente mire para outro lado despois dos maiores incendios da nosa historia».

La líder del Bloque aseguró que Rueda debe explicar por qué había plazas sin cubrir en el operativo contraincendios o por qué se dejaron fondos para prevención sin ejecutar. Según Pontón, la «fracasada» política forestal del PP ha convertido a los montes gallegos en un «polvorín». Una situación que no se vio beneficiada por el «caos» y «desorde» que asegura que existió en el dispositivo de extinción.

Protestas en La Vuelta

La portavoz nacional del BNG pidió también explicaciones a Rueda por el rechazo de los populares a la declaración institucional propuesta por el Bloque en la Cámara autonómica en solidaridad con el pueblo palestino y contra la agresión de Israel en Gaza. «Por que veta que o Parlamento galego condene o xenocidio do pobo palestino?», se preguntó, instando también al presidente gallego a que muestre su opinión sobre el apoyo de su homóloga en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al equipo ciclista Israel-Premier Tech. «Representa un goberno que ten as mans manchadas de sangre co pobo palestino; que leva asasinado a miles de persoas, incluídas nenos e nenas», añadió.