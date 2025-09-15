Besteiro reclama la gratuidad total de la AP-9 y del resto de autopistas gallegas

Lavandeira jr | EFE

Esta semana vence la prórroga de la concesión que firmó el Gobierno sobre la gestión de la AP-9 y, con ello, José Ramón Gómez Besteiro considera que es el momento adecuado para encaminarse hacia la gratuidad de la autopista gallega. «É un momento extraordinario para dar ese pequeno gran salto cara a acadar o 100 % das bonificacións, hacia a gratuidade no territorio», ha afirmado el secretario xeral del PSdeG.

Además, Besteiro ha exigido «coherencia e contundencia» a la Xunta, asegurando que no puede reclamar la transferencia de la AP-9 «mentres mantén os peaxes nas autoestradas que xa están baixo a súa xurisdición». El líder del PSdeG ha destacado como fueron gobiernos socialistas los que desarrollaron los descuentos en la vía —primero del 50 % y, después, de 75 %— y ha solicitado al Ejecutivo de Rueda que se comprometa a la gratuidad de todas las carreteras gallegas, que es lo que interesa a la «inmensa maioría da cidadanía».

El socialista ha destacado que esta es una semana clave para el transporte público, ya que comienza con una jornada en la que las comunidades deben confirmar al Gobierno central su incorporación al nuevo plan estatal de movilidad. Besteiro cree que aceptar este lunes el paquete de medidas permitiría «reducir as tarifas, ampliar a mobilidade e mellorar o transporte, que está a fallar estrepitosamente en Galicia».

El PSdeG exigirá partidas presupuestarias para la recuperación del rural

Besteiro también ha asegurado este lunes que su partido exigirá y vigilará que existan partidas para la recuperación del rural en los presupuestos del 2026, que la Administración autonómica presentará el próximo mes. El socialista ha señalado que fueron «a falta de protección das zonas rurais, a mala planificación forestal, a falta de limpeza e a falta de comunicación» lo que provocó que la ola de incendios de este verano calcinase más de 120.000 hectáreas durante el pasado mes de agosto. En este sentido, ha recordado la situación de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, donde ardieron alrededor de 120 viviendas y 90 inmuebles, «un exemplo claro dunha mala planificación forestal».

Ha incidido en que «non cese esa mirada ao rural», por lo que ha instado a la sociedad a no dejar que esta «traxedia» caiga en el olvido. Asimismo, ha criticado que la Xunta se haya instalado en un «negacionismo sistemático» en relación a los incendios y otras cuestiones relacionadas, como el cambio climático o la eliminación de servicios.

Encaja la llegada de Aitor Bouza al Parlamento con «normalidade absoluta»

El líder del PSdeG también ha hecho declaraciones sobre la llegada de Aitor Bouza al Parlamento tras sustituir a el escaño que ha dejado vacante Julio Abalde después de anunciarse que será el próximo subdelegado del Gobierno en A Coruña. Ha explicado que le corresponde entrar en la lista y entra dentro de la «normalidade absoluta» de la vida política.

Aunque, por otro lado, ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que Patricia Iglesias se presente como candidata a la alcaldía de Santiago. Ha asegurado que el PSdeG cuenta con «un gran banquillo» y el proceso selectivo se abrirá aún dentro de algunos meses.