La coherencia política reducida a cenizas

Mario Beramendi Álvarez
MARIO BERAMENDI

GALICIA

Alfonso Rueda recupera el discurso del nacionalista Suárez Canal tras la ola de incendios del 2006, y Ana Pontón el de Feijoo, exigiendo dimisiones por incompetencia

14 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La ola de incendios ha calcinado más de cien mil hectáreas, pero también ha dejado a la intemperie la fragilidad de un argumentario político obscenamente sometido a los intereses de partido. Ante situaciones análogas, los

