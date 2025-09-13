Pontón cuestiona la capacidad de Rueda para impulsar una agenda gallega en el Estado
GALICIA
La portavoz del Bloque llama a participar en la manifestación contra los incendios: «O PP non vai cambiar a súa política forestal fracasada porque non lle importa Galiza, hai que facerlle rectificar»13 sep 2025 . Actualizado a las 15:24 h.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aprovechó este sábado un acto en Ordes con simpatizantes y militantes nacionalistas para cargar con dureza contra el actual jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, al que censuró su «inutilidade» para impulsar una agenda gallega en Madrid. Una capacidad, dijo, que sí ha mostrado la formación nacionalista, a pesar de que cuenta en el Congreso con un diputado, Néstor Rego.
«É o máis desleal e incompetente dos mandatarios galegos», dijo Pontón, «un presidente que amosa a súa sumisión frente ao máximo dirixente do PP, Núñez Feijoo, seguindo unha estratexia electoral cutre».
La portavoz nacional del BNG ha acusado a Rueda de mostrar su «incompetencia» en la gestión de los incendios forestales de este verano y ha considerado que su gobierno es «un perigo para o país», porque actúa «única e exclusivamente como unha sucursal» de la sede del PP en Madrid. Pontón reprochó a Rueda que su partido, el PP, esté «instalado no insulto e la crispación», en lugar de gobernar para los intereses de los gallegos.
«Estamos ante o peor goberno galego na historia e ante o presidente da Xunta máis desleal e máis incompetente», dijo, y puso como ejemplo «a nefasta xestión na vaga de lumes». Muy crítica con lo ocurrido, Pontón lamentó que «nada se pode agardar do PP na loitra contra os incendios» porque, dijo, va a continuar con las mismas políticas fracasadas que «provocaron os maiores incendios deste século». La portavoz del Bloque hizo una llamamiento a participar en la manifestación convocada este domingo en Santiago de Compostela a favor de otra política forestal.