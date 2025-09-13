La mayor trama dominicana de coca vista en Galicia surtía contenedores a Europa

300 «piezas» de «LG». Manuel P. guardaba en su casa numerosas hojas con anotaciones financieras. Una reflejaría la venta de 300 kilos de coca con el sello «LG», que llama «piezas», los diferentes valores venta según la transacción, destinos de la mercancía con fechas y un pago en B a abogados.

Franklin A.T. dejó EE.UU. a la fuerza en el 2008. Las autoridades del país lo deportaron por traficar con cocaína entre 1998 y el 2003. Natural de la República Dominicana, desapareció del radar policial internacional