La mayor trama dominicana de coca vista en Galicia surtía contenedores a Europa
VIGO / LA VOZ
GALICIA
Alemania, Italia, Turquía, Bulgaria o Portugal eran otros países destinatarios de alijos ocultos en pieles de bovino; O Salnés era su centro de venta en España14 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Franklin A.T. dejó EE.UU. a la fuerza en el 2008. Las autoridades del país lo deportaron por traficar con cocaína entre 1998 y el 2003. Natural de la República Dominicana, desapareció del radar policial internacional