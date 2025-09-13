Hasta 870 edificios en la costa, hoy sin uso, podrán albergar nuevas actividades

ANA GARCÍA

La Consellería de Medio Ambiente aprobará este año un catálogo con todos los elementos de valor patrimonial ubicados en la costa gallega. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó ayer que recogerá unas 1.600 piezas. Los edificios e instalaciones industriales suponen «máis da metade», unas 870, y ahora será posible rehabilitarlas para darles nuevos usos y «unha segunda oportunidade» de no caer en la ruina, aseveró Rueda.

El presidente visitó uno de esos emplazamientos: la antigua factoría ballenera de Caneliñas, en el concello de Cee, que describió como un «sitio maravilloso». Lo acompañaron, entre otros, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa, Margot Lamela (PSdeG), a quien agradeció su colaboración.

La elaboración del catálogo fue uno de los compromisos que adquirió el Gobierno gallego cuando asumió las competencias de gestión del litoral el pasado 1 de julio. Su objetivo es regular la recuperación de edificios y otros elementos de la costa gallega que han quedado sin uso y sufren abandono o ruina a pesar de su valor patrimonial.

Rueda destacó que por esa vía se abrirán «oportunidades» para «decenas de concellos», que hasta ahora no podían actuar sobre esos inmuebles. Subrayó, además, que su recuperación y uso en nuevas actividades no estará reñido con su conservación. El compromiso de la Xunta es que serán rehabilitados siguiendo criterios de conservación patrimonial. «Non tiña ningún sentido ter estas edificacións así, e que seguisen igual e non se puidese facer nada. Creo que, con boas intervencións, volverán servir como medio de vida para dinamizar outra vez os lugares que unha vez dinamizaron. E terán un aspecto fantástico, porque, con medios e sentidiño, pódense facer as cousas moi ben», dijo.

Hasta ahora, esos proyectos se topaban en muchos casos con las limitaciones impuestas por la Administración central, incluso en el caso de edificios gestionados por la Xunta. Un ejemplo son los faros. El Estado ha transformado algunos de los que han quedado sin uso y eran de su titularidad en refugios o establecimientos turísticos, pero la Xunta ha denunciado en varias ocasiones que se le impedía hacer lo mismo con faros que estaban bajo su competencia.

El catálogo se ha completado en unos meses, pero no se partió de cero. La Xunta tenía desde hace años un inventario de 450 inmuebles ubicados en el litoral de los 86 concellos costeros de Galicia. Fue ampliado durante este tiempo y se alcanzó la citada cifra de 1.600 elementos con valor cultural, entre ellos los 870 edificios, que incluyen faros, molinos, hórreos, antiguas factorías como la de Cee, salazones y otras.

Jacobo Malde, uno de los técnicos que elaboró el catálogo y participó en la visita a la ballenera, detalló que se han inventariado 661 elementos arquitectónicos y 207 de tipo industria. Añadió que esas cifras podrían variar cuando se depure el documento, pero, en términos generales, son casi «900 elementos de patrimonio que están dentro do dominio público marítimo-terrestre e que, cun cambio de uso, poderían poñerse en valor».

Malde señaló que el resto del listado lo componen piezas con valor arqueológico, etnológico —como los cruceiros— o artístico, entre las que puso de ejemplo la obra de Manfred Gnädinger, Man, en Camelle (Camariñas).

Rueda explicó que el proyecto de decreto del catálogo está ya en trámite, tras pasar una consulta pública este verano. El próximo paso será someterlo a información pública en octubre con previsión de aprobarlo antes del próximo 1 de enero.

La Xunta tiene, además, en proyecto una senda que conectará todo el litoral de Galicia desde Ribadeo hasta A Guarda. La previsión es conformarla recuperando caminos tradicionales.

Ayudas al turismo

En ese contexto, ayer se abrió el plazo para que los establecimientos turísticos de restauración o alojamiento ubicados en municipios costeros soliciten ayudas vinculadas a una nueva línea, dotada con cinco millones de euros para mejora energética y rehabilitación de fachadas. Pueden optar a ellas hoteles, campamentos y establecimientos de turismo rural, restaurantes, cafeterías y bares. El plazo de solicitud terminará el 12 de noviembre y las obras financiadas deben quedar listas antes del 30 de junio del 2026.