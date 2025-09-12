Rueda estima que 800 edificaciones en el litoral hoy vacías podrán tener un nuevo uso

Parte de las instalaciones de la antigua ballenera de Cee, en una imagen de archivo ANA GARCIA

La Consellería de Medio Ambiente prevé aprobar este año un catálogo con todos los elementos de valor patrimonial ubicados en la costa gallega. Se estima que recogerá unas 1.600 piezas, entre ellas numerosos edificios e instalaciones industriales. En «máis da metade», unas 800, será posible intervenir para darles «unha segunda oportunidade», afirmó Alfonso Rueda.

El presidente de la Xunta visitó este viernes una de ellas, la antigua factoría ballenera de Caneliñas, en el Concello de Cee, acompañado de la conselleira Ángeles Vázquez, personal de Medio Ambiente y la alcaldesa Margot Lamela.

La elaboración del catálogo fue uno de los compromisos que adquirió el Gobierno gallego cuando asumió las competencias de gestión del litoral el pasado 1 de julio. Su objetivo es regular la recuperación de edificios y otros elementos de la costa gallega que han quedado sin uso y sufren abandono o ruina, pese a su valor patrimonial.

Rueda destacó que se abren así «oportunidades» para «decenas de concellos», que hasta ahora no podían actuar sobre esos inmuebles. Rueda subrayó que su recuperación y uso en nuevas actividades no estará reñido con su conservación. El compromiso de la Xunta es que no se levantarán más construcciones y se respetará la estética original. «Non tiña ningún sentido ter estas edificacións así e que seguiran igual, e que non se puidera facer nada. Creo que con boas intervencións [estes edificios] volverán a servir como medio de vida para dinamizar outra vez os lugares que unha vez dinamizaron, e terán un aspecto fantástico porque con medios e sentidiño se poden facer as cousas moi ben».

La previsión de la Xunta es además crear una red de caminos que recorra la costa desde Ribadeo hasta Baiona, recuperando cuando sea posible las vías tradicionales.

Jacobo Malde, uno de los técnicos que trabaja en la elaboración del catálogo, explicó que por el momento se han inventariado 661 elementos arquitectónicos en la costa gallega y 207 de tipo industrial. Esas cifras podrían variar cuando se depure el catálogo, pero en términos generales son casi «900 elementos de patrimonio que están dentro do dominio público marítimo-terrestre e que cun cambio de uso poderían poñerse en valor».

Esos inmuebles y otras piezas de tipo etnológico, arqueológico y artístico, como las pinturas de Man en Cee, cruceiros o castros, son una parte del patrimonio de Galicia que la ley del litoral obliga a conservar y valorar.