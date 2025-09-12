El PSdeG atribuye a la «estratexia do partido» el relevo de María Rivas al frente de la subdelegación del Gobierno en A Coruña

María Rivas, política socialista recientemente cesada como subdelegada del Gobierno en A Coruña. César Quian

Hace exactamente una semana que la socialista María Rivas fue cesada de su puesto como subdelegada del Gobierno en A Coruña, tras cuatro años en el cargo, con Julio Abalde como su sustituto. Un movimiento que el PSdeG ha atribuido este viernes a la «estratexia do partido», en palabras de su diputada Silvia Longueira, la cual ha asegurado que ambos políticos son «dúas persoas extremadamente válidas, tanto no plano político como profesional».

Rivas se prepara para incorporarse a la corporación del Concello de A Coruña, «con la misma ilusión y muchas ganas» —explicó la semana pasada—. Un movimiento que ella misma considera «un paso lógico» hacia la política municipal. Lo que difiere de la opinión de la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, que este lunes declaró que consideraba «un error» su cese. Aunque, igualmente, declaró que también lo veía como una oportunidad para su ayuntamiento. «Evidentemente, cando hai unha persoa co talento que ten María Rivas, para min é un orgullo poder contar con ela no meu equipo», apostilló.

En respuesta a las palabras de la regidora, Longueira ha asegurado que «os partidos teñen as súas estratexias» y que «vaian onde vaian —tanto Rivas como Abalde— non haberá ningún problema». «Alégrome polos dous», ha concluido.

Aunque las críticas también llegaron desde Santiago, donde los exconcejales socialistas ahora registrados como no adscritos denunciaron que se «levan dous anos mercadeando cos cargos». Unas declaraciones a las que restó importancia el jueves la portavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, que indicó que su partido «admite discrepancias», al contrario que otras formaciones, y que «buscamos personas que pueden hacer un mejor trabajo para ser lo más útiles posible a la sociedad, que es nuestro objetivo».