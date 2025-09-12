Haberá novas probas para obter o certificado en lingua galega en novembro
GALICIA
Realizaranse na segunda quincena do mes, pero o plazo de inscrición abrirá o próximo luns12 sep 2025 . Actualizado a las 16:18 h.
A Xunta anunciou este venres unha nova convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, para os niveis de Celga 2, 3 e 4. Celebraranse na segunda quincena de novembro, aínda que non se concretou a fecha exacta. É o segundo chamamento do ano, tras realizarse anteriormente exames en maio.
O título do Celga permite certificar o coñecemento da lingua para xustificar méritos e requisitos laborais ou académicos. É necesario para o acceso a moitas oposicións de Administración galega, así como para optar a certas becas de estudo ou programas de mobilidade internacional da comunidade. A probas está dirixidas a persoas maiores de 16 anos que non cursaran bacharelato ou un ciclo superior de Formación Profesional en Galicia, o que outorga o Celga 4.
O prazo de solicitude dunha praza para realizar as probas abrirá o próximo luns, 15 de setembro, e non pechará até o 3 de outubro. Os interesados deberán cubrir o formulario de inscrición (modelo PL500C) e presentalo na Secretaría Xeral da Lingua, indicando os niveis do Celga aos que quere presentarse e aboando a taxa correspondente (código 304401). As solicitudes se presentarán preferiblemente por medios electrónicos, a través da páxina web da Xunta.