El Gobierno se abre a negociar el traspaso a Galicia de los permisos de trabajo a extranjeros y de los aeródromos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro Ángel Víctor Torres oficializaron en Santiago la transferencia de la gestión del litoral Sandra Alonso

El Gobierno está dispuesto a negociar el traspaso a Galicia de las competencias de gestión sobre los aeródromos y helipuertos no de interés general y de los permisos de trabajo a extranjeros. Así se lo