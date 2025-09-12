El Gobierno se abre a negociar el traspaso a Galicia de los permisos de trabajo a extranjeros y de los aeródromos

Xosé Vázquez Gago
X. Gago SANTIAGO

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro Ángel Víctor Torres oficializaron en Santiago la transferencia de la gestión del litoral
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro Ángel Víctor Torres oficializaron en Santiago la transferencia de la gestión del litoral Sandra Alonso

El ministro Torres responde por carta a Alfonso Rueda que abrirá el proceso y que espera llegar a un consenso

13 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno está dispuesto a negociar el traspaso a Galicia de las competencias de gestión sobre los aeródromos y helipuertos no de interés general y de los permisos de trabajo a extranjeros. Así se lo

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete