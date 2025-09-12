El colapso judicial: una realidad que requiere soluciones urgentes

Imagen de los juzgados de Lugo durante la segunda jornada de huelga celebrada en julio. Óscar Cela

El nuevo año judicial 2025-2026 se enfrenta a una realidad preocupante: nuestros juzgados atraviesan una crisis de saturación sin precedentes. Citaciones a años vista se han convertido en la norma, no en la excepción, comprometiendo gravemente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Los datos son alarmantes. En la jurisdicción civil, según estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, algunos órganos han llegado a registrar más de 1.500 asuntos pendientes, creando un embudo procesal que amenaza la credibilidad del sistema. Esta saturación no es únicamente un problema estadístico; representa una vulneración directa de los derechos ciudadanos y una erosión del Estado de Derecho.

La Ley Orgánica 1/2025 ha introducido los MASC (medios adecuados de solución de controversias) como requisito previo en determinados procedimientos, una medida que, aunque conceptualmente acertada, presenta importantes deficiencias en su implementación. La proliferación de criterios interpretativos contradictorios entre jurisdicciones genera inseguridad jurídica, mientras que el coste de estos medios alternativos crea barreras económicas inadmisibles para los ciudadanos con menos recursos.

Sin embargo, no todo son sombras: la nueva normativa introduce una herramienta fundamental: la adscripción temporal de jueces para reforzar órganos colapsados. Esta flexibilidad organizativa representa un cambio de paradigma significativo, permitiendo redistribuir recursos humanos donde realmente se necesitan, sin la costosa creación de nuevos juzgados. Es una fórmula que demuestra que la eficiencia judicial es posible sin comprometer la calidad del servicio, pero se tiene que recurrir a ella de manera urgente.

El presidente del Tribunal Superior abre el año judicial reivindicando independencia y reclamando más medios Manuel Varela

El proceso de digitalización judicial avanza hacia un hito importante: la plena aplicación e integración de sistemas como la Carpeta Justicia y la Sede Judicial Electrónica, prevista para el próximo 30 de noviembre. Este objetivo requiere una coordinación efectiva entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas para garantizar la interoperabilidad real entre sistemas. Solo así lograremos que los ciudadanos puedan relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia de forma eficaz, reduciendo cargas burocráticas y agilizando los procedimientos.

Es momento de exigir que se materialicen compromisos que llevan décadas prometiéndose. La Justicia no puede seguir siendo la hermana pobre de las administraciones públicas, subsistiendo con recursos insuficientes mientras otros sectores avanzan. Los ciudadanos merecen que estos hitos se cumplan por fin, que las reformas sean reales y efectivas. Sin excusas.