Galicia registra un incremento de estafas en inversiones en criptomonedas

Los ciberestafadores utilizan las aplicaciones y las redes sociales para atraer a los usuarios.

La Policía Nacional detectó, en las últimas semanas en Galicia, un repunte significativo de estafas en la inversión en criptomonedas como gancho. Según ha detallado el cuerpo policial en un comunicado, los delincuentes aprovechan el creciente interés en las divisas digitales para engañar a los ciudadanos.

La mayor parte de los ciberdelincuentes contactan con sus víctimas mediante aplicaciones de mensajería instantánea y de las redes sociales más usadas, en donde publicitan sus servicios, ofreciendo alta rentabilidad con inversiones en criptomonedas. En otras ocasiones, son los usuarios los que buscan en la red posibilidades de inversión y caen en falsos «chiringuitos financieros» que les ofrecen rentabilidades imposibles.

El modus operandi consiste en solicitar una inversión inicial que va de los 100 a los 250 euros y, tras ello, le dan a la víctima el acceso a una página o aplicación fraudulenta. En esta le harán creer, con datos falsos y mostrando gráficas de ganancias, que en pocos días su inversión crece y animan a la persona que están estafando a efectuar transferencias bancarias cada vez más importantes.

Una ciberestafa con criptomonedas en Lugo: reuniones secretas, una alerta estatal y la promesa de 14.000 euros al mes André Siso

Una vez que se hayan invertido cantidades mayores, cuando el usuario intente retirar su dinero, le exigirán tarifas adicionales o utilizarán cualquier excusa para evitar esa extracción. En realidad, nunca hubo nada invertido, lo que la víctima ve es una ficción creada por los estafadores. En el momento que ellos consideren, y si la persona estafada comienza a sospechar o dice no tener más dinero para invertir, bloquearán su cuenta y dejarán de interactuar con la víctima.

Para evitar este tipo de estafas, los agentes recomiendan: desconfiar de las promesas de ganancias rápidas y sin riesgos, ser cauteloso con las ofertas que llegan de forma inesperada, investigar a fondo antes de invertir y en caso de sospecha, consultar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). También es aconsejable dudar de presiones para invertir rápido y proteger la información personal y claves.