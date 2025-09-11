La Xunta avanza para implantar la ley de eficiencia en los juzgados de las ciudades gallegas

El juzgado de primera instancia Nº.1 en Pontevedra, en una imagen de archivo. ADRIÁN BAÚLDE

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó las resoluciones por las que se aprueban las relaciones de los puestos de trabajo de la Secretaría de Gobierno, de las oficinas de Justicia y de las oficinas generales del Registro Civil correspondientes a la fase III, es decir, a las siete grandes ciudades gallegas. De esta manera, la Xunta avanza en la implantación de la ley de eficiencia del servicio público jurídico, siendo la primera comunidad autónoma en la publicación de esta fase.

La actividad de las oficinas judiciales viene definida por la aplicación de las leyes procesales y se realizará a través de los servicios comunes, que comprenderán los servicios comunes de tramitación y otros que se determinen, donde se integran los puestos de trabajo vinculados funcionalmente por razón de sus encomiendas.

Desde el 1 de julio ya se finalizó la puesta en marcha de la fase I de la normativa en 38 partidos judiciales de los 45 existentes en Galicia. Esta fase III tendrá que estar finalizada el 31 de diciembre en los siete partidos restantes de las grandes ciudades. En estas sedes habrá un tribunal de instancia con una sección civil y otra de instrucción, y también todos ellos contarán con secciones de lo penal, social y contencioso-administrativo, y algunos de ellos con las secciones de familia, infancia y capacidad, mercantil, violencia sobre la mujer, violencia contra la infancia y la adolescencia, menores y vigilancia penitenciaria.

Nueva convocatoria

En el marco de la puesta en marcha de la fase III de la normativa estatal, el DOG también publicará la convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación para tres puestos en el cuerpo de gestión procesal y administrativa, así como otros ocho destinados a la tramitación procesal y administrativa de la Administración de Justicia, que tendrán como destino la Secretaría de Gobierno.

Las personas interesadas, deberán presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Xunta, en un plazo de cinco días hábiles desde la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).