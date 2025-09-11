El PSdeG resta importancia a las críticas de Inés Rey y los no adscritos de Santiago por el relevo de María Rivas

Gonzalo Muíños y Aitor Bouza (a la derecha e izquierda, respectivamente, de Gómez Besteiro), en una imagen de archivo de las fiestas de la Ascensión, en Santiago, junto a Mercedes Rosón y Mila Castro. Muiños, Bouza y Castro están hoy en el grupo de no adscritos. PACO RODRÍGUEZ

El relevo de María Rivas de la Subdelegación del Gobierno de A Coruña y su sustitución por el parlamentario socialista Julio Abalde, que será reemplazado en O Hórreo por el secretario general del PSdeG en Santiago, Aitor Bouza ha provocado críticas internas. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, consideró el cese «un error» y ha anunciado que integrará a Rivas en su equipo. Hoy jueves, los exconcejales del PSdeG en Santiago, que han pasado al grupo de no adscritos por discrepancias con la dirección del partido, denunciaron que se «levan dous anos mercadeando cos cargos» y consideraron que el objetivo de toda la operación era «facer oco» a Aitor Bouza en el Parlamento.

El propio Bouza ha restado importancia a esas críticas y enmarcado su entrada en O Hórreo en la «normalidad», al renunciar al escaño una persona -Abalde- que formaba parte de la candidatura.

Bouza afirmó que «para nada» le sentaron mal las palabras de Rey por considerar que no eran un ataque personal. También recordó que la decisión que ha propiciado su llegada al Parlamento no se tomó en Santiago, donde tiene responsabilidades orgánicas, por lo que rechazó hacer más valoraciones.

También evitó hacer quinielas sobre el futuro candidato del PSdeG a la alcaldía, aunque sí afirmó que «pronto» se conocerá su nombre. El partido atraviesa una profunda crisis en la ciudad tras la ruptura de su grupo municipal.

También la portavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, se refirió a las críticas de Inés Rey por el relevo de Rivas. Méndez subrayó que su partido «admite discrepancias», al contrario de lo que ocurre en otras formaciones. Se refirió en concreto al PPdeG, al que consideró incapaz de «asumir ninguna discrepancia interna», por lo que« no se escuchan en el exterior voces críticas».

La portavoz defendió los movimientos en el PSdeG, con el relevo de Rivas, el nombramiento de Abalde y la entrada de Bouza en el Parlamento. Afirmó que obedecen a «criterios de objetividad y a tener las personas más idóneas en todo momento».

Méndez agradeció el trabajo de Rivas y destacó también la labor de Abalde en el Parlamento: «Buscamos personas que pueden hacer un mejor trabajo para ser lo más útiles posibles a la sociedad, que es nuestro objetivo».