Otro conflicto de competencias dificulta los trabajos para evitar que la ceniza llegue a 11 ríos de Ourense
SANTIAGO
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Medio Ambiente insta a actuar ya en las laderas de los montes a la Confederación Hidrógráfica Miño-Sil, que critica la «falta de coordinación» con ese departamento12 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La Xunta inició en agosto los trabajos para evitar que las cenizas de los incendios contaminen los ríos de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, que cubre el litoral gallego, la provincia de A Coruña y parte