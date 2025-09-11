Otro conflicto de competencias dificulta los trabajos para evitar que la ceniza llegue a 11 ríos de Ourense

Xosé Vázquez Gago
X. Gago SANTIAGO

Montes quemados en A Rúa
Montes quemados en A Rúa Santi M. Amil

Medio Ambiente insta a actuar ya en las laderas de los montes a la Confederación Hidrógráfica Miño-Sil, que critica la «falta de coordinación» con ese departamento

12 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La Xunta inició en agosto los trabajos para evitar que las cenizas de los incendios contaminen los ríos de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, que cubre el litoral gallego, la provincia de A Coruña y parte

