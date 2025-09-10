El PSdeG acusa al conselleiro de Facenda de mandar callar a una diputada

Imagen de archivo de Miguel Corgos, conselleiro de Facenda. PACO RODRÍGUEZ

El grupo parlamentario del PSdeG reclamó este miércoles «unha rectificación pública e desculpas oficiais» del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, por considerar que faltó al respeto a una diputada «ao mandarlle calar» durante un encuentro con funcionarios en el que también estaban presentes parlamentarios de otros grupos. Consultadas por EFE, fuentes de la Consellería negaron que existiese ninguna falta de respeto a «ningún membro da Cámara» y aseguraron que Corgos se limitó a pedir a la diputada socialista Patricia Iglesias «que non interrompese» mientras explicaba la situación a los miembros de la plataforma de afectados por el concurso de traslados.

El desencuentro se produjo en una reunión con la plataforma Técnicos da Xunta en Loita, concentrada ante el Parlamento para exigir soluciones que permitan a los funcionarios de mayor antigüedad mantener sus plazas. La cita coincidió con una pregunta del PSdeG al conselleiro sobre esta cuestión. Los socialistas reprocharon la actitud de Corgos y la calificaron de «gravísimo», al considerar que un miembro del Gobierno gallego no puede dirigirse «con esa actitude autoritaria» a una representante electa.

Según el PSdeG, este comportamiento es reprobable «máis aínda diante de testemuñas», porque «supón unha desconsideración inaceptable tanto cara á deputada afectada como cara ao propio Parlamento de Galicia». «O conselleiro non pode amparar comportamentos que vulneran as máis mínimas normas de respecto institucional e democrático. Esixímoslle unha rectificación inmediata e desculpas oficiais», subrayaron los socialistas, que insistieron en que la política «debe fundamentarse no diálogo e no respecto ás institucións e ás persoas, e non en ordes de silencio nin en menosprezos persoais».

Ya en el debate en pleno, la diputada Patricia Iglesias criticó la gestión de los recursos humanos en los cuerpos especiales de la Administración autonómica y acusó a Corgos de preferir «poñerse o gorro de asesor fiscal do PP» antes que atender las reivindicaciones del personal público. Denunció que la Xunta convoca oposiciones antes que concursos de traslados, lo que permite a los nuevos empleados acceder de forma provisional a plazas con más responsabilidad, en detrimento del personal más antiguo. «Imaxínese nunha cola e que leva horas esperando. De repente, chega alguén e colócase por diante de maneira provisional… pero pasa o tempo e o provisional convértese en definitivo. E vostede, que levaba media vida esperando, queda atrás para sempre máis», ejemplificó la diputada.

El conselleiro defendió que la Xunta impulsó en los últimos tres años la mayor convocatoria de concursos de traslados, con más de nueve mil plazas ofertadas. Explicó que los procesos selectivos responden a las necesidades de incorporación de nuevos efectivos y que la asignación provisional garantiza agilidad, mientras que los concursos valoran la experiencia de quienes cuentan con más antigüedad para adjudicar plazas de forma definitiva. Corgos recordó que algunos concursos permanecen paralizados por resoluciones judiciales, pero reiteró el compromiso de la Xunta de convocarlos con mayor periodicidad y de forma coordinada con los procesos selectivos.