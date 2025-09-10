Los policías priorizan ir a por el narco frente al que fabrica sus lanchas

Zulo en una nave de Tremoedo, en Vilanova de Arousa
Ambas investigaciones conllevan las mismas técnicas policiales y al menos un año de trabajo, pero las que persiguen alijos implican mayores condenas

11 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La ilegalización en el 2018 en España de planeadoras de más de ocho metros, restringiendo su fabricación y uso salvo excepciones justificadas, supuso un cambio de paradigma en la lucha contra el narco. La normativa

