El BNG plantea al Parlamento una declaración contra el «xenocidio» en Gaza y apoyo al boicot en La Vuelta

M.Moralejo

El BNG remitió este miércoles al resto de los grupos del Parlamento una declaración institucional contra el «xenocidio» del pueblo palestino. En el escrito, los nacionalistas reclaman que la Cámara muestre su rechazo a la «masacre que o Estado de Israel está levando a cabo sobre la población palestina» y exprese una «contundente e rotunda condena ao xenocidio perpetrado». Además, solicitan que se manifieste la solidaridad con las personas que participan en actos de protesta durante La Vuelta a España en la que compite el equipo Israel-Premier Tech.

En el texto registrado, el BNG plantea que el Parlamento gallego se pronuncie a favor del cese inmediato de la ofensiva militar israelí, la retirada del ejército del territorio palestino y la apertura de corredores que permitan la entrada urgente de ayuda humanitaria. «A nosa máis contundente e rotunda condena ao xenocidio perpetrado polo Estado de Israel contra o pobo palestino, de maneira cruenta na Franxa de Gaza mais tamén en Cisxordania», señala la propuesta, que también denuncia «a ocupación ilegal que sofre o pobo palestino».

La declaración defiende igualmente «a soberanía do pobo palestino, o dereito a recuperaren o seu territorio e o retorno ao mesmo da poboación expulsada tal e como recollen as sucesivas resolucións das Nacións Unidas». Además, acusa a la comunidad internacional y especialmente a la Unión Europea de «pasividade cómplice coa barbarie sionista» e insta a todas las administraciones, «a comezar polos gobernos da Xunta e do Estado español», a romper relaciones diplomáticas, comerciales y financieras con Israel y a aplicar «medidas sancionadoras contundentes en todos os ámbitos alén do armamentístico-militar».

Los nacionalistas también piden al Parlamento que exprese su solidaridad con quienes se movilizan frente al genocidio palestino, en particular con quienes protestaron contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta. «Amosamos a nosa solidariedade coas persoas que de maneira individual ou colectiva están a participar en actos de denuncia e protesta», recoge el texto, que también reclama «rexeitar calquera criminilización do exercicio do dereito fundamental á protesta así como as detencións levadas a cabo no marco das mobilizacións sociais».

El PSdeG analiza la propuesta, pero ya subraya que el posicionamiento del partido es siempre contra el genocidio en Palestina, como ya verbalizó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el paquete de medidas anunciado para combatir la ofensiva del Estado de Israel en Gaza.