Bruselas llama a invertir «más y mejor» en la prevención tras los incendios de este verano

«El mensaje de este verano es alto y claro: Europa debe centrarse en una mayor y mejor prevención de incendios antes de que comiencen. Necesitamos inversiones más orientadas y políticas inteligentes para tener unos entornos resilientes a este tipo de episodios», declaró la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, durante una intervención en el Parlamento Europeo.

Sobre la situación actual de Europa, la comisaria advirtió de que «el continente europeo es el que más rápido se calienta. Esto significa que tiene que estar más preparada que nunca». También afirmó que los fuegos no pillaron por sorpresa a la Comisión Europea, ya que habían tomado medidas para prepararse: los expertos vigilaban constantemente la situación de los bosques, tanto con los equipos de bomberos que apoyaban a los profesionales locales como con los mapas de Copernicus a su disposición. A pesar de esto, «han ardido un montón de hectáreas, España y Portugal representan más de la mitad del terreno quemado», detalló.

Lahbib reiteró que los fuegos de este verano dejaron varias conclusiones: «Los incendios forestales ocurridos en los países del sur de Europa, demuestran la necesidad de invertir más y mejor en medidas de prevención».

Reacciones políticas

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, demandó un plan de futuro para el mundo rural. Durante su intervención, criticó la gestión de Alfonso Rueda durante la crisis, a quién acusó de «ocultar a realidade»

Por otro lado, en el Partido Popular, los eurodiputados gallegos Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez defendieron la gestión de Rueda durante la ola de incendios. Además, Raúl de la Hoz pidió que el debate sea «un punto de inflexión», y conseguir que «cuando vuelva a haber incendios», las autoridades públicas sean capaces de dar una respuesta «más ágil, eficaz y rápida», sin discursos demagógicos.

Por parte del PSOE, Leire Pajín defendió la necesidad de ser conscientes de que existe una emergencia climática, que aumenta la «probabilidad de catástrofes naturales como los incendios frente a los que hay que tener, entre otras cosas, planes de gestión forestal durante todo el año».